Roma a Glasgow solo per vincere

La Roma, che in campionato tra alti e bassi è comunque lassù con le grandi, oggi è già a un bivio, il primo della stagione: a Glasgow contro i Rangers si gioca le ultime chance di indirizzare la qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff. Gasp arriva in Scozia con un altro problema: non c'è Bailey, vittima di un altro infortunio muscolare. Il giamaicano si aggiunge a Ferguson e Dybala. La Roma alla prova del gol senza i pesi massimi. Non resta che Dovbyk, assistito da Pellegrini e Soulé. Con El Shaarawy pronto ad intervenire. Vincere non è un impresa titanica contro una squadra che ha il blasone ma che oggi galleggia al quinto posto della Scottish Premiership e con 0 punti in Europa League.

La trappola, però, è dietro l'angolo, specie quando si viene a giocare da questa parti. Piove da ieri ed è un grande classico. La Roma ha avuto modo di effettuare la rifinitura all'Ibrox Stadium, davanti a Claudio Ranieri che ha seguito la squadra. Gasp ha bisogno di vincere e di confermare le prestazioni delle ultime settimane, sapendo che in trasferta gli attaccanti della Roma fanno fatica: l'ultimo a fare centro lontano dall'Olimpico è stato Lukaku nel febbraio del 2023. [...]

(Il Messaggero)