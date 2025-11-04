Roma 17a in A nel rapporto tra tiri e gol

I tifosi più attenti ai contenuti virali sui social network ricorderanno la celebre scenografia dei tifosi tedeschi del Magdeburgo, a settembre del 2022, che dopo cinque partite di campionato senza gol segnati dalla propria squadra del cuore portarono allo stadio centinaia di striscioni a forma di freccia per indicare dove si trovava la porta. «Eccola, è qubr, la loro goliardica indicazione ai calciatori. "Chissà come verrebbe all'olimpico", avrà pensato qualche romanista dopo aver rivisto le azioni salienti della sfida contro il Milan. La Roma si è divorata almeno cinque palle gol nitida, continuando a scoccare dardi verso la porta di Maignan con la stessa precisione di un arciere alle prime armi. Il bersaglio grosso? Mai centrato. Prima del gol i giallorossi avevano tentato 11 conclusioni, di cui 8 da dentro l'area. Gli avversari? Neppure una. In campionato la Roma è solamente 17a per percentuale realizzativa rispetto al numero di tiri tentati. I giallorossi hanno provato 145 conclusioni realizzando appena 10 gol. (...) Peggio della Roma? Solamente la Fiorentina che è in una situazione disperata di classifica (19a), il Parma che non se la passa tanto meglio, il Verona in zona retrocessione e il Genoa ultimo con il peggior attacco del torneo.

(corsport)