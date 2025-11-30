Rischio scontri: Olimpico blindato

Come accade da alcuni anni, Roma-Napoli si giocherà senza i tifosi residenti in Campania. [...] Il divieto, però, non azzererà la presenza azzurra allo stadio. Sono infatti attesi oltre 15mila sostenitori del Napoli provenienti dal Lazio e dal resto d'Italia, regolarmente autorizzati all'acquisto dei tagliandi. Occuperanno il settore ospiti, ma anche posti sparsi in tribuna Tevere e Monte Mario. Per questo motivo è stato predisposto un dispositivo di sicurezza particolarmente robusto, sia dentro che fuori l'impianto. [...]

(La Repubblica)