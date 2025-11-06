Rilancio Roma, ci vuole un Euroscatto: difesa più attenta e un nuovo Dovbyk. Si può solo vincere

Il coraggio è la qualità che stasera i Rangers metteranno in campo, la Roma, invece, parte con un vantaggio dal punto di vista tecnico e tattico. [...] L'obbligatorietà della vittoria è lapalissiana. Il club di Glasgow è a zero punti e dall'Ibrox Stadium deve necessariamente partire la rincorsa classifica dei giallorossi. Ci sono spazio e tempo per riprendersi, ma, non ci sono più bonus. Per arrivare tra le prime otto, probabilmente, serviranno 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5 gare. Fare calcoli, però, non serve: stasera bisogna vincere contro una squadra in crisi. Se in Europa League i Rangers sono ultimi, anche in campionato sono quarti a -14 dagli Hearts, mentre, sono stati eliminati pochi giorni fa dal Celtic dalla Coppa di Scozia. [...]

La Roma sta modificando la sua identità e sono necessari ancora un pò di aggiustamenti. Lo dimostra l'andamento stagionale che è diverso dalle previsioni. È tra le favorite nella competizione ma sta faticando. Il problema principale è il rendimento offensivo: le squadre di Gasperini segnano tanto, la Roma viaggia ad una media di un gol a partita invece. Stasera ci si attende molto da Dovbyk che può giocare sapendo di non poter essere sostituito. [...]

(gasport)