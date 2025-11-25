Riecco Dybala e Bailey: la Roma col Napoli avrà più ricchezza in attacco

Probabilmente dopo il gol a Cremona, Evan Ferguson è stato recuperato dal punto di vista mentale, ma, ciò che conta di più è l'aver recuperato anche Paulo Dybala e Leon Bailey. I due hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e puntano alla convocazione per la sfida di Europa League contro il Midtjylland. [...] Il loro reintegro è ufficiale e già a partire da oggi, entrambi aumenteranno i carichi. In attacco ai box resta solo Artem Dovbyk che rivedremo nel 2026. Giovedì, quindi, Ferguson avrà un'altra chance e se dovesse rendere bene, si candiderebbe a partire dall'inizio anche contro il Napoli. Dietro all'irlandese ci saranno di nuovo Soulé e Pellegrini.

(gasport)