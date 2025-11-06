Riecco Dovbyk e Pellegrini: chance per Rensch

IL TEMPO (L. PES) - Turnover sì, ma senza esagerare. Gasperini non intende stravolgere l'undici per il match in Scozia ed è pronto a rilanciare dal primo minuto Pellegrini e Dovbyk. Davanti a Svilar certa la maglia per Mancini mentre Hermoso dovrebbe far rifiatare Ndicka e Celik potrebbe tornare nel terzetto difensivo ma occhio a Ziolkowski. Non dovrebbe rifiatare Wesley con Rensch pronto al ritorno dall'inizio, da capire come li schiererà il tecnico. Più defilato resta Tsimikas. Va verso la panchina, invece, Koné: Cristante ed El Aynaoui dovrebbero comporre la mediana con Pisilli che scalpita per avere minuti. Come detto, l'attacco sarà affidato a Dovbyk, alle sue spalle pronti Soulé e Pellegrini con El Shaarawy a rappresentare l'unica alternativa offensiva dalla panchina. Tra le prove del tecnico anche la conferma del modulo senza punto di riferimento offensivo e con Soulé e Pellegrini a dividersi il fronte d'attacco, ma l'ucraino resta favorito per una maglia.