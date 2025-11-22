Reja: "La Roma ha imparato in fretta da Gasperini. A Juric a Bergamo ha detto male"

GASPORT - Edy Reja, ex allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in vista del match di questa sera fra bergamaschi e Napoli, altra sua ex squadra. Tra i vari temi, ha commentato anche l'inizio di Gasperini a Roma.

C'è ancora qualcosa di Gasp nella Dea?

«Senz'altro. Poi a Juric ha detto male, ma Gasperini ha lasciato un'eredità strepitosa, il trionfo in Europa League vale l'Eccellenza per la vita. Ma soprattutto la particolarità del suo calcio, che è diventato modello internazionale. E la Roma, come si vede, ha imparato in fretta dal suo tecnico».