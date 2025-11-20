Record trasferte: è un 2025 al top

La Roma viaggia forte. Nel 2025 nessuno, o quasi, ha saputo tenere il suo passo lontano da casa. [...] Nei Big-5 d'Europa, solo il Bayern Monaco - media punti 2.43 - ha fatto meglio. Subito dietro, e non per caso, ci sono i giallorossi, a 2.33 di media, la stessa del Barcellona. Una cifra che racconta più di mille parole: 11 vittorie, due pareggi e appena due sconfitte nelle 15 gare di Serie A lontano dall'Olimpico nel 2025. [...]

E se i gol servono a vincere, i clean sheet servono a comandare. La Roma è la miglior difesa esterna dell'anno solare nei cinque grandi campionati europei: nove porte inviolate, una sicurezza che fuori casa diventa quasi un marchio di fabbrica. In tutta la sua storia recente, solo due volte aveva fatto meglio: 2017 e 2018, quando arrivò a quota dieci. [...]

(corsport)