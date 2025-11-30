Rebus Baldanzi-Dybala. Koné recupera e gioca

Il centrocampo è salvo. Allarme rientrato sia per Koné che per El Aynaoui, gli esami di venerdì avevano escluso lesioni ed entrambi saranno a disposizione per la sfida di questa sera contro il Napoli. Possibile una staffetta tra i due, ma dall'inizio ci sarà il francese al fianco dell'insostituibile Cristante. [...]

Grande dubbio in avanti. Gasp vuole proporre nuovamente l'attacco leggero. Pellegrini sulla trequarti avrà il compito di limitare Lobotka che è il cervello del Napoli. [...] Davanti a lui a completare il tridente Soulé e uno tra Dybala e Baldanzi. [...] Ma fare a meno di Paulo è difficile e il tecnico ha dimostrato più volte che non rinuncia mai a lui quando lo ha a disposizione. Per questo motivo appare in leggero vantaggio. La Joya va a caccia di un gol contro una big che manca da quasi un anno: l'ultimo è ancora quello di dicembre contro il Milan a San Siro. [...]

In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Hermoso che ha recuperato dal problema alla coscia. [...]

(Il Messaggero)