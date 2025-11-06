RANGERS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Riposano Ndicka e Koné. In attacco c'è Dovbyk

Dopo i passi falsi contro Lille e Viktoria Plzen, la Roma di Gian Piero Gasperini non può permettersi altri inciampi in Europa League. Per la quarta giornata l'avversario saranno i Rangers, squadra che i giallorossi affronteranno in trasferta a Glasgow. Complice le varie assenze e l'importanza del match, non saranno tante le differenze dall'11 titolare che è sceso in campo contro il Milan pochi giorni fa.

In difesa, Mancini è l'unico certo del posto da titolare, gli altri due posti se li lottano Hermoso, Ndicka (per ora è lui a sedersi in panchina) e Celik rispostato da braccetto, ma, occhio alla sorpresa Ziolkowski. Sugli esterni non riposerà Wesley, mentre, Tsimikas e Rensch si lotteranno il posto per l'altra fascia. In mediana accanto a Cristante ci sarà El Aynaoui, turno di stop per Koné. Davanti, invece, obbligata la scelta del trio Soulé-Pellegrini-Dovbyk, con El Shaarawy e Pisilli pronti a subentrare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.