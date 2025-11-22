Questione di Pelle(grini). Il futuro può ancora aspettare

Lorenzo Pellegrini è dentro una serie di prime volte tutto sommato sorprendenti, per un ragazzo di 29 anni e un pezzo. Perché Gian Piero Gasperini gli è capitato sulla strada quando pensava di non trovarlo più, un allenatore così "totale", men che meno nella Roma. Perché non è mai stato così bene dal punto di vista fisico. Perché mentalmente la condizione contrattuale - è in scadenza a giugno - sarebbe teoricamente la più precaria e invece è quella che paradossalmente lo ha liberato di un peso, o almeno, di ulteriori pensieri. Pellegrini vola leggero sul presente, beato lui che ci riesce. [...] Il resto l'ha fatto Gasperini. I due hanno costruito un legame per certi versi insospettabile. [...] Pellegrini ha visto chiarezza nell'allenatore. Sotto ogni profilo, sia tecnico sia comportamentale. E Gasperini dal canto suo ha letto in Pellegrini la voglia di risalire, di mettersi in discussione e non di crearla, la discussione. E ora siamo qui. Siamo a un giocatore che è tornato centrale nella Roma. [...] Pellegrini ha segnato tre gol in 552 minuti complessivi tra campionato ed Europa League. In serie A è a quota due: era dalla prima stagione di José Mourinho, quella poi culminata con la vittoria della Conference League, che in campionato non partiva così forte in termini realizzativi. Non banale, considerando che sono solo quattro le presenze dal primo minuto sui 11 giornate. Domani a Cremona Pellegrini sarà ancora titolare. [...] La posizione del club è chiara: non è il momento di parlarne, semmai si vedrà a primavera inoltrata. Di fronte a ingaggi così pesanti - Pellegrini bonus compresi arriva a toccare i 6 milioni netti - non è troppo alto il rischio che il centrocampista trovi subito una squadra disposta a toccare quelle cifre. Così ragiona la società. E lo stesso accade con Dybala. Però, a pensarci bene, qualcosa rispetto ad agosto è cambiato. Fino a tre mesi fa una separazione a gennaio tra Pellegrini e il club era un'ipotesi altamente probabile. Oggi non più. Per dividere tra un mese e mezzo il binomio Pellegrini-Gasperini dovrebbe davvero arrivare l'offerta che ti cambia la vita. Ma un po', a Lorenzo, è già cambiata.



(Corsera)