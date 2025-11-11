Quel gran simpaticone

All'Insopportabile Antipatico sono bastate otto vittorie per diventare il Gran Simpaticone della compagnia. Il primo posto alla pari con l'Inter c'entra, però, non è l'unico motivo alla radice della novità. I risultati fanno parte dei poteri forti del calcio, ma, non è solo questo. La faccenda puzza di empatia perché la gente sa riconoscere chi è o chi fa finta di essere. E a Roma ti sgamano in un attimo. Così i suoi sorrisi che prima sembravano impertinenti, oggi sono diventati parte integrante della simpatia acquisita tra la gente della Roma. Gian Piero Gasperini continua a non avere il cento per cento del gradimento popolare perché c'è chi non dimentica o non vuole dimenticare, ma i suoi primi mesi alla guida della Roma raccontano di fatti al di sopra di ogni antipatia. Cosa gli vuoi rimproverare a un capolista che ha cominciato a lavorare a Trigoria soltanto lo scorso luglio e con una rosa incompleta? La sua Roma è ancora tutta da scoprire. [...] I giallorossi seguono per filo e per segno il loro allenatore. Credono in quello che gli viene detto e in quello che gli viene insegnato. Il tutto grazie a GPG, che è riuscito ad entrare nelle loro teste. [...] La Roma non è la squadra più forte del campionato, ma, è stata la più brava del campionato. Non era scontato che lo fosse, specie senza centravanti.

(corsport)