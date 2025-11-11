Quasi al minimo storico: in testa con 24 punti

Roma e Inter sono in testa al campionato con 24 punti, non è il minimo storico dei tornei a 20 squadre ma quasi. All'undicesima giornata la prima in classifica con meno di 24 punti è stata il Milan di Allegri nel 2010-2011. In altre due occasioni sempre all'undicesima giornata c'erano squadre con gli stessi 24 punti che hanno oggi Inter e Roma. È capitato ai nerazzurri di Mourinho nel 2008-2009 e poi nuovamente con Mancini e alla Fiorentina di Paulo Sousa nel 2015-2016. Lo scudetto quell'anno andò alla Juventus che all'undicesima giornata aveva 15 punti e lo vinse a quota 91.

(corsport)