Provaci ancora Ferguson

Un duello nel duello. La sfida tra Roma e Midtjylland mette di fronte due centravanti con destini incrociati: Evan Ferguson, che deve tenersi stretta la maglia giallorossa, e Franculino, che spera di conquistarla. Gli occhi di Gasperini saranno puntati su entrambi.

Per Ferguson è un'occasione da non fallire. Dopo aver finalmente interrotto il suo digiuno con il gol a Cremona, l'irlandese torna titolare quasi un mese dopo l'ultima volta, quando la sua partita contro il Parma durò poco più di un minuto a causa di un infortunio. Con Dovbyk ancora ai box, Ferguson si gioca il suo futuro nelle prossime partite. Arrivato in prestito oneroso, il suo riscatto è fissato a 38 milioni: una cifra che, al momento, sembra insostenibile. Se non dovesse dare risposte convincenti, un suo addio già a gennaio non è da escludere. (...)

Dall'altra parte c'è Franculino, classe 2004, che si presenta all'Olimpico con numeri impressionanti: 19 gol e 3 assist in 27 presenze stagionali. L'attaccante della Guinea-Bissau, già seguito in estate dal ds Massara, è finito nel mirino anche di Bayern e Tottenham, con un prezzo che si aggira ora sui 30 milioni. La partita di stasera è un'audizione dal vivo: Gasperini vuole capire se può fare la differenza anche contro una difesa di alto livello.

(...) L'obiettivo principale per l'attacco della Roma resta Zirkzee, ma Franculino è un nome cerchiato in rosso e potrebbe diventare l'investimento per il futuro, in una lista che comprende anche Tel del Tottenham e Yuri Alberto del Corinthians.

