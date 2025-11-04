Pronti a un altro viaggio: a Glasgow in 1.500. Con l’Udinese verso i 60 mila

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Dopo il pieno di San Siro, con quasi quattromila sostenitori al seguito della squadra nel settore ospiti, i tifosi giallorossi si preparano a un altro esodo. Destinazione Glasgow, per la prima delle due trasferte europee in terra scozzese. Lato Rangers, Ibrox stadium. Saranno 1.500 i tifosi che voleranno oltre Manica. (...) Un pieno d’amore che continuerà domenica alle 18 contro l’Udinese, quando la squadra tornerà in casa dove ha centrato nuovamente con il Parma la sospirata vittoria che mancava da tre partite. Il ko di Milano ha il sapore amaro di un risultato immeritato e che non intacca un granché la fiducia. All’Olimpico per l’occasione sono già stati staccati 59.000 tagliandi e si viaggia verso il superamento della soglia dei 60 mila. (...) Dopo la sosta gli impegni dei giallorossi riprenderanno a Cremona, domenica 23 novembre e, a seguire, giovedì 27 la Roma ospiterà in Europa League il Midtjylland alle 18.45. A sfidare i danesi, insieme agli uomini di Gasp, ci saranno almeno 51.500 spettatori.