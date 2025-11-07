Primo allenamento per De Rossi al Genoa

IL TEMPO (GAB. TUR) - Daniele De Rossi non ha tempo da perdere. Ieri mattina, è arrivata l'ufficialità del suo nuovo incarico di allenatore del Genoa. Nel pomeriggio, indossata la tuta e impugnato il fischietto, è sceso subito in campo per dirigere il primo allenamento. Oggi, alle 14, è prevista la conferenza stampa di presentazione -

nella sede di Villa Rostan - a cui prenderà parte anche il neodirettore sportivo

Diego Lopez. Domenica, invece, sarà il momento dell'esordio a Marassi, seppur dalla tribuna, contro la Fiorentina.