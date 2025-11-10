Primavera: pareggio contro l'Inter. Giallorossi secondi

IL TEMPO (E. INN.) - Un gol allo scadere rovina la festa alla Roma che con l'Inter non va oltre l'1-1, ma il percorso è quello giusto. Al Tre Fontane succede tutto ad inizio e a fine gara, i giallorossi partono forte con il vantaggio che arriva dopo sessanta secondi con il gol all'incrocio dei pali di Di Nunzio. Il pari beffardo nerazzurro è di Cerpelletti al 95'.

A complicare le cose, il successo della Fiorentina ai danni del Frosinone fa scivolare la Roma al secondo posto di una sola lunghezza con 23 punti. In questo turno di campionato, la squadra di Guidi si vede sorpassata e la striscia di vittorie di fila si ferma a cinque ma il bicchiere resta mezzo pieno. I capitolini sono imbattuti per la sesta partita di fila, dopo il ko col Genoa del 21 settembre. Inoltre, la difesa giallorossa resta la meno battuta del campionato (6).

Dopo una prova di grande intensità, la sosta può far rifiatare la Roma che alla ripresa andrà sul campo della Juventus per la 12ª giornata: appuntamento a sabato 22 novembre alle 13.