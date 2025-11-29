Primavera, la Roma vuole riprendersi la vetta

IL TEMPO - Riprendersi la vetta non deve essere un'ossessione, ma la Roma di Guidi ha bisogno di una vittoria per restare almeno tra le prime tre: oggi alle 13 arriva il Lecce al Tre Fontane per la 13ª di Primavera 1 (Sportitalia). Il pari con l'Inter e il ko con la Juve a cavallo della sosta hanno interrotto un grande cammino (...). Di contro, Guidi chiede attenzione ai suoi: «Il Lecce è una squadra molto più esperta, con tantissimi giocatori ai limiti d'età (...). È una squadra di grande struttura fisica, sono molto pericolosi sulle palle inattive. Hanno giocatori di talento davanti, come Esteban. È una partita che dobbiamo sapere affrontare con la consapevolezza dei pregi e dei difetti dei nostri avversari».

(...) Guidi vuole dalla sua Roma un salto definitivo: «Vorrei vedere migliorare soprattutto nell'ultimo terzo di campo, dove molto spesso è un po' la costante che ci ha contraddistinto in tutte le partite: la tanta mole di gioco che abbiamo sviluppato non siamo stati bravi a finalizzarla».