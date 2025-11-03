Primavera: la Roma passa anche a Bologna

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - La Roma di Guidi sa solo vincere: mette la quinta col

Bologna (0-1) e vola in testa a quota 22. Vincere quando la squadra non gira come al solito aggiunge grande valore ai tre punti, i giallorossi sbancano Bologna con la punizione magistrale di Romano all'85'. Il classe 2006 si inventa una parabola che sorprende il portiere da posizione defilata e che si candida già tra i gol più belli della stagione.

Poco brillanti gli esterni, anche Lulli a sorpresa, tanta imprecisione nei passaggi e mai in partita Paratici che ha sostituito Arena in attacco. Guidi dovrà lavorare su alcuni aspetti negativi visti ieri per preparare la prossima con l'Inter (domenica ore 13 al Tre Fontane). Difesa che si conferma di ferro con la quinta rete inviolata in altrettante partite. Finora nessuno ha incassato meno della Roma: solo 5 gol in dieci giornate.