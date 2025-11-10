Primato da sogno: comanda la Roma

Gasperini a Glasgow ci aveva scherzato sopra: «Se ci danno un rigore, faccio a cambio con tre punizioni». Il penalty sbagliato da Dybala a San Siro ancora gli bruciava dentro. Questo qui, che Pellegrini segna contro l'Udinese, è più dolce e spalanca le porte al sogno (ma non ditelo a Gasp) che i tifosi chiamano tricolor. Si esagera? Forse. Ma la classifica della Serie A alla undicesima giornata, racconta di una Roma prima in classifica con l'Inter.

Comanda Gasp, il ballo è appena cominciato. Un miracolo, alla luce delle fatiche, dei risultati mezzi e mezzi di inizio campionato, degli attaccanti latitanti, che si perdono davanti alla porta o per infortuni di varia natura. [...] Senza centravanti la Roma si arrangia come può e lo fa anche bene. Mancini si inventa trequartista/ala, Celik prende coraggio e fa finta di essere Maicon: proprio da una combinazione dei due arriva il raddoppio a inizio ripresa e i giochi sono fatti.

E' la Roma degli anti-eroi, di Pellegrini che aveva (ha) un piede più fuori che dentro

Trigoria, dell'incredibile turco, affidabilissimo in ogni zona del campo, terzino, centrale, dove lo metti sta; di Wesley che corre, si rotola e si guadagna la pagnotta giocando a sinistra, in attesa del ritorno di Angeliño. Di Hermoso, che non era stato preso in considerazione per tutta l'estate e poi è diventato inamovibile, e ieri ha scherzato con Zaniolo. Del solito Cristante, che prima o poi piacerà pure agli espertoni dal palato fine.

Il mercato di gennaio è vicino, una richiesta: accontentate, se possibile, quest'uomo che viene da Grugliasco, via Bergamo, che si è inventato una Roma emozionante, in attesa di riempire la rosa di calciatori un po' più affidabili. [...]

Pensierino finale: la Roma non sarà una macchina da gol, ma la difesa si conferma all'altezza: arriva l'ottava vittoria, la sesta senza subire gol. E non solo per Svilar.

(Il Messaggero)