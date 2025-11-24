Prima Soulé, poi Wesley e Ferguson ritrova il gol. Gasp esulta: "È la svolta"

La palla che gli serve El Aynaoui pesa come un debito da saldare. Ferguson la controlla, apre il destro e la piazza: un gesto semplice, pulito che gli rimette il sorriso sul volto e spinge la Roma al 3-1 di Cremona. È il suo primo gol in giallorosso, il suo primo gol a livello di club dopo 393 giorni. Una liberazione personale dopo mesi di difficoltà. Gasperini lo ha atteso e adesso prova a sfruttare il momento dell'irlandese dopo l'infortunio di Dovbyk. Il primo a spaccare la partita è stato Matias Soulé, con il suo gesto preferito: il mancino a giro sul secondo palo. Terza volta che segna così, ormai un suo marchio di fabbrica. L'altra storia della serata è Tommaso Baldanzi, l'attaccante inatteso. Parte titolare da prima punta, interpreta il ruolo con l'intelligenza di un trequartista che sa come muovere una difesa. Dopo un'ora lascia posto a Ferguson, ma Gasperini non ha dubbi sul suo apporto alla gara. [...] Poi c'è Wesley, autore del terzo gol e che per il tecnico vale più di un sigillo statistico. La Roma non ha solo vinto, ha dato il segnale di aver superato quella difficoltà cronica nel concretizzare la mole di gioco prodotta. In una giornata che poteva essere la trappola, la Roma ri-trova un attaccante, uno reinventato e uno ormai decisivo. In attesa di Dybala, Dovbyk e Bailey, Gasp si gode il primo posto. E domenica all'Olimpico arriva il Napoli.

(La Repubblica)