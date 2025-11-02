Prima o poi

IL ROMANISTA (T. Cagnucci) - Il gatto di Gasperini più che a quello di Schrodinger rassomiglia a quello con gli Stivali, ma solo perché la sua Roma più che a un’ipotesi quantistica assomiglia a una favola. Viva. Primi o poi andiamo a Milano da Capitale con un pensiero stupendo che però più che bisogno d’amore è quello di sognare. Della Roma siamo sempre innamorati, non abbiamo bisogno di belle classifiche. La realtà di oggi è che Milano non è più lontana, ma è stasera, per una partita, comunque, da mille e una notte: più che favola è statistica, qui contro il Milan abbiamo ottenuto la vittoria numero 1000 quando tornammo a vincere nel Meazza rossonero in A dopo 19 anni. [...] Voglio dire questa cosa: io questo Milan-Roma, decima giornata del campionato di calcio 2025/26, non la giocherei con lo spirito del “comunque vada”, perché tanto la classifica è bella, perché il Milan è forte e soprattutto perché a San Siro si potrebbe anche perdere, ma con la consapevolezza di chi sa che deve percorrere la sua strada e comportarsi di conseguenza. Non è un bonus, non è un jackpot questa partita, ma una tappa importante della costruzione di una squadra che sappia vincere. Cioè: va bene la leggerezza d’animo ma non la superficialità, non siamo dei dilettanti che vanno a provare il grande colpo dei soliti ignoti a Milano (anche se io quell’1-1 che racconta Giuseppe “Peppe er Pantera” Baiocchi in commissariato oggi me lo prenderei, eccome). [...] Dai Roma vinci per noi, e un po’ di più per lui: Antonio De Falchi. EEE OOO.

(ilromanista.eu)