Presentata la legge Bove. Edo: «E io tornerò presto»

I numeri, prima di tutto: 65mila persone che in Italia perdono la vita ogni anno per mancanza di un primo soccorso, una persona ogni 7 minuti che subisce un arresto cardiaco e una speranza di vita del 75% nel caso in cui nel primo minuto successivo venga praticata una manovra corretta, con il defibrillatore automatico. Sono i numeri illustrati ieri al Senato per la presentazione della legge-Bove. (...) Già, Bove, lui che il primo dicembre scorso rischiò la vita a Firenze per un'aritmia. «Sono onorato che la legge porti il mio nome - ha detto -. Prima non sapevo tante cose riguardo agli arresti cardiaci, una disinformazione che porta le persone ad avere paura. Vogliamo promuovere l'informazione, il rettangolo di gioco sono le scuole, i centri sportivi, i condomini». E sul suo futuro? «L'obiettivo è tornare a giocare il prima possibile. Non so dove e quando ma credo che accadrà presto». (...)

(gasport)