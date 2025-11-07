Pochi cambi per Runjaic: Buksa o Davis con Zaniolo

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Squadra che vince non si cambia, dice il proverbio. O per lo meno si cambia poco, perché quest’Udinese è partita nel migliore dei modi in campionato (15 punti in 10 giornate), ma domenica è attesa dalla sfida contro la Roma all’Olimpico, gara tutt’altro che semplice per i friulani. [...]

Proprio Zaniolo è l’uomo più in forma tra i bianconeri: 3 gol negli ultimi 20 giorni per lui, solitamente schierato nel ruolo di trequartista nel 3-5-1-1 utilizzato dal tecnico tedesco. Il dubbio riguarda il ruolo di centravanti: Davis, uscito acciaccato dalla sfida con la Juve, è rimasto ai box contro l’Atalanta; al suo posto Runjaic si è affidato a Buksa. Ora però l’inglese sta meglio, e spera di conquistare una maglia da titolare: il ballottaggio tra i due resta aperto, ma non è da escludere che alla fine il tecnico bianconero opti per una staffetta.

Per il resto poche sorprese: davanti al portiere Okoye, il terzetto difensivo composto da Kabasele, Solet e uno tra Bertola e Goglichidze (con il georgiano che appare leggermente in vantaggio). La linea di centrocampo sarà formata da Zanoli e Kamara rispettivamente a destra e a sinistra, con Karlstrom in cabina di regia e Ekkelenkamp e Atta nel ruolo di mezzali. Un’altra ipotesi è quella di riconsegnare la fascia destra a Ehizibue. [...]