Più spazi e palloni senza Dybala: la Roma è di Matias

[...] Matias Soulé rende davvero meglio senza Paulo Dybala? Difficile dirlo, anche se poi i numeri sembrano certificare proprio questo. Finora, infatti, Soulé è stato il giocatore più produttivo della Roma, quello che tra gol (4) e assist (2) ha partecipato di più in assoluto alle reti giallorosse (15, con un'incidenza di Matias del 40%). [...]

Quasi tutto quello che finora ha fatto Soulé lo ha fatto quando in campo non c'era Dybala. Tre gol su quattro, ad esempio, sono arrivati in momenti in cui la Joya non era con lui, fianco a fianco. È successo per le reti segnate da Soulé contro Verona, Fiorentina e Rangers, con l'unica eccezione del sigillo di Pisa, la cui azione venne avviata proprio da Dybala. Ma anche i due assist di Matias (quelli offerti a Pellegrini nel derby ed a Cristante a Firenze) sono maturati con Dybala che non era in campo. Insomma, 5 partecipazioni a un gol su 6 sono arrivate quando Soulé era solo. [...]

Ma perché succede tutto ciò? Probabilmente perché con la Joya in campo Matias diventa meno catalizzatore, meno centrale nella produzione offensiva della squadra giallorossa. Gli arrivano meno palloni e anche i compagni - considerando l'alta qualità tecnica di Dybala - tendono a cercarlo spesso e volentieri. [...] Nelle sfide contro Milan, Inter, Parma e Viktoria Plzen Soulé è stato molto meno pericoloso che nelle altre partite. E queste sono tutte gare in cui in campo accanto a Matias c'era - appunto - anche Dybala. [...]

(gasport)