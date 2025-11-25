Più Gasp di così

Più inventore che mago, forse. O un po' uno e un po' l'altro, perché per fare magie occorre essere bravi a inventarsi cose talvolta impensabili. Oppure semplicemente Gian Piero Gasperini. Che nella Capitale sta dimostrando di essere un autentico maestro. Lo dicono i numeri della classifica e lo confermano le prestazioni della Roma. [...] Obbligato a lavorare in emergenza, a far magie, Gasp ha saputo avere la meglio su una realtà complicata assai. [...] In realtà Gasperini ha plasmato una Roma dalle mille facce pur avendone sempre e soltanto una. A occhio e croce, se la Roma ha svoltato probabilmente non l'ha ancora fatto in maniera completa. Dove non arriva il gruppo arriva Svilar. Ti pare poco...

(corsport)