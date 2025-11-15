Pisilli, messaggio a Gasp: un gol con l'Under 21 per chiedere più spazio

Sombrero, tiro al volo con una semi-sforbiciata e un altro gol con l'Under 21. Se Niccolò Pisilli doveva lanciare un segnale, lo ha fatto con la maglia degli azzurrini.

«Una delle reti più belle della mia carriera». Poi la squadra di Baldini ha perso, ma l'immagine resta: un ragazzo di ventuno anni che, quando ha spazio e minuti, riesce ancora a farsi notare. Mettendo a segno gol bellissimi. È il paradosso della stagione del giovane centrocampista cresciuto a Trigoria: Pisilli è il leader dell'Under 21, mentre alla Roma resta ai margini. Solo cinque presenze in stagione, tutte da subentrato, per 112 minuti totali. In campionato non si vede da settembre, dal derby con la Lazio. [...] Con la Nazionale, invece, è un'altra storia. [...] Tre gol nelle ultime tre partite: doppietta alla Svezia, prodezza contro la Polonia. In azzurro Pisilli sembra più libero, più leggero, più vicino alla versione che lo aveva fatto emergere nel vivaio giallorosso. Lo scorso anno aveva collezionato 41 presenze nella Roma e l'esordio in maglia azzurra, quella dei grandi. Quest'anno un piccolo passo indietro. Una frenata firmata Gasp che in questo inizio di stagione resta molto cauto con i giovani, basti pensare ai 4 minuti giocati da Ghilardi e i 94 di Ziolkowski. [...] La prossima possibilità? Probabilmente tra dicembre e gennaio, quando El Aynaoui partirà per la Coppa d'Africa e le rotazioni a centrocampo si ridurranno all'osso,

con solo Kone e Cristante a reggere il reparto. Pisilli è disponibile anche a fare il mediano pur di giocare con maggiore continuità. [...]

(la Repubblica)