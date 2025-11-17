Pisilli, futuro in bilico: scambio con Fabbian?

Il gol di Pisilli alla Pogon Arena di Stettino è piaciuto tanto. Venerdì scorso la rete del centrocampista della Roma ha catturato applausi e generato interrogativi, ma, ai complimenti si aggiungono molte domande sul percorso del ragazzo in stagione. In azzurro è un punto fermo, in giallorosso è ultima scelta. Nella Roma è il centrocampista da usare proprio quando non se ne può fare a meno. C'è quindi da chiedersi se vale la pena continuare così. Per il momento, Niccolò mai titolare in Serie A e in Europa League ed il suo minutaggio è insufficiente. Da qui a fine dicembre sarà quindi necessario prendere una decisione sul suo futuro. Gasperini, con la partenza di El Aynaoui per la Coppa D'Africa, avrà a disposizione solo Cristante e Koné, con Pisilli primo cambio. In quel ruolo, però, sembra non aver convinto l'allenatore. La Roma potrebbe quindi girarlo in prestito per dargli continuità. Viene accostato al Genoa perché c'è De Rossi. Lo scambio con Frendrup, però, non decolla. Da monitorare, invece, un affare con il Bologna per Fabbian.

(corsera)