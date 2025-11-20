Pisilli chiama Gasp: segna in azzurro e ora chiede spazio

Niccolò Pisilli continua a bussare alla porta. E ogni volta lo fa con un gol. Dopo la prodezza contro la Polonia - sombrero, coordinazione perfetta e tiro al volo - il centrocampista della Roma si è ripetuto contro il Montenegro, segnando il momentaneo pareggio nella vittoria per 1-4 dell'Italia Under 21. [...]

Il paradosso resta evidente. Con la Nazionale è un titolare, addirittura un riferimento: quattro gol nelle ultime quattro partite, continuità, leadership crescente. Alla Roma, invece, il suo spazio si è progressivamente ridotto. Solo cinque presenze, tutte da subentrato, per 112 minuti totali. In campionato l'ultima apparizione risale al derby di settembre, poi solo panchine. Un po' meglio in Europa League, dove aveva convinto contro il Plzen e si era fatto vedere anche nel finale di Glasgow. [...]

A Trigoria, invece, Gasperini è stato prudente: vuole proteggerlo, inserirlo nel momento giusto, evitare un sovraccarico mentale e fisico a un ragazzo che ha appena ventuno anni. Ma ogni gol con l'Under diventa un promemoria: Pisilli è pronto e lo sta dimostrando a ogni chiamata. [...]

(La Repubblica)