Piace El Mala. Altri contatti per Zirkzee

Said El Mala, talento del Colonia classe 2006, ha conquistato la Roma e le big europee. Gli osservatori giallorossi lo seguono da inizio stagione, confermando un interesse già datato. Sul giovane attaccante, però, ci sono anche Inter, PSG e Borussia Dortmund. (...) La recente convocazione in Nazionale da parte di Nagelsmann ha fatto lievitare il prezzo: dai 20 milioni richiesti a settembre si è passati ad almeno 30. Il Colonia vorrebbe trattenerlo fino a giugno, ma molto dipenderà dalle offerte. (...) La Roma, intanto, continua a monitorare anche il mercato delle punte: restano vivi i contatti per Zirkzee, nel mirino pure del West Ham, e l’interesse per Kalimuendo del Nottingham Forest.

(corsport)