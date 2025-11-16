Perno per Gasp, snobbato da Scaloni. La "sosta romana" di Soulé che sa di beffa

Probabilmente non sarà stato entusiasta, Mati Soulé, di trascorrere a Roma questi giorni. Non avrebbe neanche tutti i torti: l’avvio di stagione ha confermato quanto di ottimo il talento ventiduenne aveva già dimostrato nella seconda metà della scorsa annata, con i numeri che per il momento lo consacrano come miglior marcatore (4 gol) e miglior assistman (2) della squadra, oltre che miglior giocatore in attacco per quanto riguarda i palloni recuperati, una caratteristica fondamentale per il gioco di Gasperini. In Argentina l’esordio con la nazionale maggiore che ancora non arriva inizia a fare notizia (e crea anche qualche polemica), l’ex allenatore dell’Atalanta intanto se lo gode [...] Prosegue il proprio recupero anche Leon Bailey, che dopo i vari spezzoni di gara tra ottobre e novembre punta a tornare dal 1’ a Cremona domenica prossima. Pensa già al Napoli invece Paulo Dybala, che ieri ha compiuto 32 anni: la Joya ha festeggiato a Roma il suo quarto compleanno da romanista, con proprio Soulé che sui social ha condiviso una foto di Paulo con una fetta di dolce per festeggiare. [...]

(Il Romanista)