Per la Roma un primato da record: in testa con 12 gol segnati

Si può essere in testa al campionato dopo aver segnato appena 12 gol? La risposta arriva da Trigoria: sì, è possibile. Dodici gol in undici partite, nemmeno questo è mai successo prima nei tornei a venti squadre, partendo dal 2004-2005. È un record particolare dalla doppia interpretazione. Si possono premiare la concretezza di una squadra e la capacità di un allenatore che riesce a sopperire all'assenza di un centravanti di livello, oppure, si può criticare una squadra che non si concede troppo allo spettacolo. Resta il fatto, che Gasperini è stato in grado di conquistare gli stessi punti di Chivu che in attacco ha Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito. [...] Solo due volte la capolista della Serie A è scesa sotto le 20 reti. È l'Inter del 2008-2009, allenatore José Mourinho, che di reti ne aveva segnate 17 e di recente il Napoli di Antonio Conte dello scorso anno con 25 punti e 18 gol.

(corsport)