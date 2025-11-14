Pellegrini piace al Napoli ma l'affare è difficile: "Amo lavorare con Gasp"

Lorenzo Pellegrini è tornato centrale nelle rotazioni, nelle responsabilità e nei gol che l'emergenza offensiva impone di trovare altrove a Gasperini. A centrocampo, dove l'ex capitano sta garantendo continuità e soprattutto verticalità. Non è allora un caso che il nome di Pellegrini sia tornato a rimbalzare sul mercato: il Napoli — impegnato nella lunga corsa a Kobbie Mainoo del Manchester United — ha riallacciato i contatti per sondare la fattibilità dell'affare già a gennaio. Ma l'operazione resta molto complicata. Oggi la volontà del giocatore pesa più delle strategie altrui. E Pellegrini ha in testa solo la Roma. Sente di doversi giocare tutte le sue carte in questo nuovo ciclo tecnico, tanto più che Gasperini gli sta ridando centralità e fiducia. (...) In più la Roma non ha alcuna intenzione di indebolirsi a gennaio: l'obiettivo è un innesto (due, se possibile) in attacco. Ma il caso Pellegrini resta aperto. Il contratto scade il prossimo giugno e finora non ci sono stati contatti: una scelta consapevole, quasi un patto silenzioso. Club e giocatore sanno che saranno i prossimi mesi — rendimento, continuità fisica e impatto nel progetto di Gasp — a decidere se sarà il caso di sedersi o meno a un tavolo in primavera. (...)

(La Repubblica)