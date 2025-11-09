Pellegrini favorito, ma El Aynaoui spera. A sinistra torna Wesley, a destra c'è Celik

La vetta della classifica è ancora lì a portata di mano. La Roma vuole rialzarsi dopo l'amaro ko col Milan e all'Olimpico arriva l'Udinese. Poco più di un anno fa era stata la prima di Juric che si presentava di fronte ad un pubblico furioso per l'esonero di De Rossi. Un'altra storia. Oggi Gasperini potrà contare su un ambiente più unito che mai e si affida ai titolarissimi per conquistare i tre punti. Un solo grande subbio per l'undici iniziale: El Aynaoui o Pellegrini. Lorenzo arriva dal gol a Glasgow e il cambio al 66' di giovedì (insieme a Soulé) è sembrato proprio essere propedeutico per averlo il più fresco possibile oggi. Insieme a lui l'insostituibile Matias e Dovbyk. In mezzo al campo pronta la coppia Cristante-Koné. [...] L'emergenza in attacco non è ancora finita, anzi. Bailey, Dybala e Ferguson non ci saranno. Oltre ad El Shaarawy in più rispetto alla trasferta scozzese c'è il solo Baldanzi. Il tecnico deciderà in queste ore, ma Pellegrini è in vantaggio su El Aynauoi. Sulla sinistra è pronto a tornare Wesley, a destra ancora una volta Celik. Angelino è out. In difesa il terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso non si tocca. [...] Resta fuori anche Ferguson. La caviglia fa meno male, ma non è nella lista dei convocati. L'Irlanda però lo ha chiamato per il doppio impegno con Portogallo (13 novembre) e Ungheria (16 novembre). [...] Oggi Evan decide cosa fare, anche se la sensazione è che possa partire per poi farsi visitare anche dallo staff medico irlandese e se non darà le giuste garanzie tornerà a Trigoria per continuare il recupero. [...] È ancora a zero gol con la maglia giallorossa e non trova una rete con i club addirittura dal 26 ottobre 2024. Anche per questo Massara inizia a guardarsi intorno per gennaio (sul taccuino Zirzkee e Arevalo) e la possibilità dell'interruzione del prestito prende quota.

(Il Messaggero)