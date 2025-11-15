Pellegrini è entrato nella top 20 marcatori della Roma

Le due reti consecutive contro Rangers e Udinese, due gol da 6 punti, hanno permesso a Pellegrini di entrare nella top 20 dei migliori marcatori della storia giallorossa. In Scozia Lorenzo ha agganciato Arturo Chini Luduena a quota 57 reti con la stessa maglia, all'Olimpico tre giorni dopo si è invece portato a -1 da Amantino Mancini, 18° in questa speciale classifica comandata da Totti, irraggiungibile in vetta a quota 307. [...] L'altro simbolo De Rossi è 16° in graduatoria a 63 gol: a Pellegrini mancano appena 5 centri per raggiungere un altro mito del club. Con 27 partite di campionato ancora da disputare più tutta l'Europa League, che ogni romanista si augura sia più lunga possibile, la meta non sembra poi così distante. [...] Nella classifica delle presenze con la Roma, Pellegrini è invece al 14° posto, con 326 gettoni. Lorenzo è terzo tra quelli ancora in attività in giallorosso, a -3 dalle 329 di El Shaarawy e a -6 dalle 332 di Cristante, il capitano attuale. Tutti e tre entro la fine della stagione puntano a superare Damiano Tommasi [351] avvicinandosi al decimo

posto occupato da Guido Masetti [364]. [...]

(Corsport)