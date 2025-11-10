Paura allo Stadio Olimpico: vigilessa investita durante l'uscita dei tifosi

È salita sull'ambulanza con dei forti dolori alle gambe e alla testa ma cosciente, Elena Casoria, la vigilessa 45enne del Gruppo Cassia che ieri sera è stata investita di fronte allo Stadio Olimpico. L'agente, da molti anni in servizio nella polizia locale di Roma, si trovava nelle prossimità dello stadio per la partita che nel pomeriggio ha visto la Roma sfidare e poi vincere contro l'Udinese. [...]

Si trovava in piazzale della Farnesina all'altezza di largo Bratislava quando un'auto l'ha colpita. La donna è caduta in terra sbattendo violentemente la testa ma non ha mai perso conoscenza. Soccorsa da alcuni colleghi è stata poi stabilizzata sul posto e trasferita con l'ambulanza al policlinico Gemelli dove è entrata in codice arancione. [...]

L'investimento, seppur violento nell'impatto, non ha fortunatamente destato particolari preoccupazioni sulle condizioni della vittima.[...]

(Il Messaggero)