Palla nostra con le buone o con le cattive

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Dominare il campo, il gioco, il pallone e gli avversari. Questo è il principio che da sempre ha guidato le squadre allenate da Gian Piero Gasperini e questo è il principio che sta guidando anche la Roma in questo inizio di campionato. I giallorossi sono primi in classifica a pari merito con l'Inter e, nonostante qualche difficoltà offensiva che speriamo possa esser risolta presto, stanno dimostrando di aver assimilato molto bene i principali dettami del tecnico di Grugliasco. Pressioni, aggressioni e riconquista del pallone nel più breve tempo possibile, con le buone o con le cattive. In tal senso, non è un caso che La Roma sia la squadra ad avere il numero più alto di riconquiste del pallone in questo inizio di stagione, con una media - secondo il portale sofa-score - di circa 50 palloni rubati per partita. Per quanto riguarda i palloni riconquistati nella trequarti campo offensiva, altra caratteristica fondamentale del calcio Gasperiniano, la Roma si trova al secondo posto nel nostro campionato, alle spalle dell'Inter di Chivu che ha ripreso e fatto suo questo concetto. (...) Una volta riconquistato il pallone poi, i giallorossi sono bravi anche a mantenerlo a lungo, testimonianza della voglia come già ribadito di dominare tutte le partite. Grazie a circa il 60% di possesso palla in media per partita, i giallorossi guidano questa classifica a pari merito con il Como e con l'Inter. Una tendenza che conferma, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, la volontà di avere il controllo sulla partita. (...)