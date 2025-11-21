Otto partite da qui alla fine del 2025

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Otto partite in trentasette giorni per chiudere in bellezza il 2025. Un anno che, numeri alla mano, ha visto la Roma conquistare più punti ci: chiunque altro in campionato. Saranno sei gli impegni in Serie A fino a Capodanno, a cui si aggiungono le due gare determinanti per le sorti dei club in Europa League. Si parte con tre gare in sette giorni. La sfida di domenica sul campo della Cremonese, l'appuntamento europeo di giovedì con il Midtjylland e lo scontro diretto all'Olimpico (30 novembre) contro il Napoli di Conte. Poi, Gasperini avrà una settimana intera per preparare la gara di Cagliari (7 dicembre). Per l'ultima partita dell'anno in Europa, la Roma tornerà a Glasgow (11 dicembre), dove stavolta affronterà il Celtic. Lunedì 15 dicembre arriverà il Como di Fabregas all'Olimpico, gara in cui Gasp spera di poter contare ancora su N'Dicka ed EI Aynaoui prima della partenza per la Coppa d'Africa. Prima di festeggiare il Natale, la Roma andrà a far visita alla Juventus (20 dicembre), mentre saluterà il 2025 con la gara, per nulla banale, contro il Genoa (29 dicembre). Sarà il giorno del ritorno di De Rossi all'Olimpico. Un finale di anno in cui la squadra di. Gasperini cercherà di mettere al sicuro la qualificazione almeno ai play off di Europa League e restare il più in alto possibile in classifica in campionato.