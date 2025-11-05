Ora tocca a Dovbyk. Ma Gasp vuole altro: Zirkzee resta in pole

Adesso o mai più. E anche fosse, potrebbe pure non bastare. Perché ora che è sicuro che la Roma dovrà fare a meno a lungo di Paulo Dybala, per forza di cose Gian Piero Gasperini dovrà tornare a puntare su Artem Dovbyk. Solo che non sarà una scelta voluta, bensì praticamente obbligata. Già da domani sera, a Glasgow, al centro dell'attacco dovrebbe infatti tornare a giostrare proprio il centravanti ucraino. Ma, appunto, più per assenza di alternative che non per piena convinzione.

(...) A Trigoria c'è bisogno di un attaccante che segni e prenda per mano la squadra e perché gennaio è vicino e nella Roma stanno già pensando al futuro. Sia l'ucraino sia Evan Ferguson non hanno convinto fin qui Gasperini, chi per un motivo e chi per l'altro. (...) Gasperini ha già fatto sapere a Massara di voler svoltare altrove a gennaio. E il nome che resta in cima alla lista del ds giallorosso è sempre quello di Joshua Zirkzee, l'olandese che Gasp voleva già nella scorsa stagione all'Atalanta e che vuole andare via dal Manchester United. In questa stagione finora Zirkzee ha giocato appena 5 partite su 11, per un minutaggio complessivo di miseri 90 minuti. L'olandese vuole andare via per non perdere il Mondiale (c'è attesa, ad esempio, per capire se Koeman questa volta lo chiamerà, dopo che lo ha già lasciato fuori ad ottobre). La Roma è fortemente interessata, ma se dovesse arrivare una squadra di Premier con i soldi allora sarebbe tagliata fuori. Il West Ham, ad esempio, va a caccia di una punta per provare a salvarsi ed è anche disposto a spendere tanto. Il problema è capire, in caso, se lì Zirkzee vorrà andarci o meno, considerando anche il terz'ultimo posto in Premier degli Hammers. Altro nome seguito con attenzione è quello di Jeremy Arevalo, punta del Racing Santander, capolista della B spagnola, finora già 7 reti in 12 partite. L'impressione, però, è che Gasp stavolta voglia andare sul sicuro, niente scommesse alla Fergu-son. (...)

(gasport)