Sarà un San Siro sold out quello che domani sera farà da cornice a Milan-Roma. Il club rossonero prevede che i tifosi presenti saranno oltre 74.000 e dunque rimarranno vuoti pochissimi posti, quasi tutti nel settore ospiti dove comunque i
romanisti presenti saranno oltre 3500. [...] In tribuna autorità anche i rossoneri non al top della condizione, da Pulisic a Rabiot passando per Tomori, Gimenez e Jashari: lo svizzero non andrà in panchina perché la sua condizione non è al massimo, ma spera di essere a disposizione sabato a Parma.
(Gasport)
Oltre 74.000 a San Siro per la sfida con i giallorossi
01/11/2025 alle 07:54.
Sarà un San Siro sold out quello che domani sera farà da cornice a Milan-Roma. Il club rossonero prevede che i tifosi presenti saranno oltre 74.000 e dunque rimarranno vuoti pochissimi posti, quasi tutti nel settore ospiti dove comunque i