Oggi Olimpico blindato per Roma-Napoli: controlli ai caselli e nelle stazioni dei treni

L'obiettivo è impedire contatti e scontri tra le due tifoserie evitando, allo stesso tempo, che cittadini e residenti restino "ostaggio" di strade chiuse e dispositivi di sicurezza per la partita di questa sera all'Olimpico.

Cresce l'attesa per Roma-Napoli il cui fischio d'inizio è alle 20.45. Un incontro non solo importante per lo scudetto, ma anche e soprattutto "a rischio" visti i pregressi tra le due tifoserie. Ed è per questo che se ne è discusso giovedì pomeriggio in sede di Comitato provinciale. Venerdì, invece, il tavolo tecnico in Questura con i funzionari dirigenti per definire tutti i dettagli organizzativi. [...]



Aumentato il numero di forze dell'ordine in campo e rafforzati i controlli nel punti considerati sensibili. Controlli e bonifiche che sono iniziati sin da ieri sera. [...] Allo stadio e in città non mancheranno ultrà partenopei. Il divieto sulla vendita dei biglietti riguarda infatti i residenti in Campania.



Per questo si prevede l'ingresso allo stadio di almeno quindicimila napoletani residenti in altre regioni. I controlli delle forze dell'ordine saranno dunque rafforzati ai caselli autostradali, soprattutto quelli di Roma Sud, negli scali ferroviari e alle fermate delle metro. [...]

(Il Messaggero)