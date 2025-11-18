Oggi la ripresa. Ok N'Dicka, attesa Bailey

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Trigoria comincia a ripopolarsi. Dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, la Roma riprenderà oggi gli allenamenti al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare la gara di Gremona. Il tecnico di Grugliasco riacbraccia i primi giocatori che hanno terminato gli impegni con le rispettive nazionalità come Cristante, Mancini e Koné. Anche l'infermeria giallorossa inizia a svuotarsi. Ferguson e Bailey, infatti, sono nella fase finale del recupero dai rispettivi infortuni e puntano la Cremonese. Il numero undici della Roma ha saltato gli appuntamenti con l'Irlanda per continuare le terapie e mettersi alle spalle il problema alla caviglia rimediato contro i! Parma. Da qualche giorno, comunque, l'attaccante sta svolgendo lavoro personalizzato sul campo. Attesa anche per il ritorno di N'Dicka, che ha rinunciato alla chiamata della Costa d'Avorio per recuperare dalla distorsione alla cavagliola riportata nella sfida con l'Udinese. Più lunghi, invece, i tempi di recupero di Dybala e Dovbyk, con il numero ventuno giallorosso che potrebbe strappare una convocazione per la partita contro il Napoli.