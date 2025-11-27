Nuovo stadio a Pietralata: intesa sul contratto tra Comune e giallorossi

La consegna del progetto definitivo per il nuovo stadio di Pietralata è ormai imminente. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, la presentazione è attesa tra la prima e la seconda settimana di dicembre. Il leggero slittamento è dovuto alle interlocuzioni finali per definire i dettagli della "convenzione", il contratto che regolerà tutti i rapporti tra la Roma e il Campidoglio.

Proprio su questo fronte, ieri sarebbe arrivata una svolta decisiva: sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima su tutti i punti chiave ancora in discussione. Sebbene manchi l'ufficialità, l'accordo definisce aspetti fondamentali. (...) Un punto cruciale riguarda le penali per eventuali ritardi, che saranno calcolate solo sulle opere pubbliche (ponti, parcheggi) e non sullo stadio. Per l'impianto, la Roma si assumerà il "rischio d'impresa", iniziando a pagare il canone d'affitto annuale da una data prestabilita, a prescindere dal fatto che lo stadio sia già operativo o ancora in costruzione. (...) È stato definito anche l'assetto societario: la Roma creerà una società apposita per la costruzione, per poi affidare la gestione a un'altra entità che, su richiesta del Campidoglio, dovrà essere direttamente riconducibile alla proprietà dei Friedkin.

(...) Infine, una buona notizia arriva dal tribunale, dove il Comune ha vinto una causa civile contro uno dei ricorrenti, che ora dovrà pagare quasi 21mila euro per l'occupazione abusiva dei terreni di Pietralata.

(il Messaggero)