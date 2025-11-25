Nun lo dì a nessuno

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Non c'è niente da dire della Roma prima in classifica, c'è solo da lavorare. Però questo è stato detto, come tante altre cose tipo: Wesley non può giocare a sinistra, Hermoso non può giocare centro destra, Hermoso non può giocare centro sinistra, Mancini è meglio se gioca solo centrale, Dybala è meglio proprio se non gioca, Pellegrini è un ex giocatore, El Aynaoui forse non lo è mai stato, per non parlare poi dei soldi buttati per Wesley. Poi, sia chiaro, i punti che abbiamo fatto sono tutti per merito di Ranieri, e che indecenza vincere col Pisa, col Parma, col Verona in quel modo. A leggere questo brevissimo compendio di ca****e dette sulla Roma di Gasperini la sorpresa, più che vederlo primo, è vederlo ancora alla Roma. [...] A me da fastidio da matti che abbiano espulso Gasperini, non solo perché non se lo meritava, non solo per l'espressione impunita dei signor arbitri, ma perché mi levate la possibilità di vederlo a bordocampo a 20 metri da Conte domenica sera. E se allo Zini la sua reazione ha innamorato un po' di più tanti tifosi, immaginarlo "scazzare" col tecnico del Napoli, ha privato di vedere in diretta la definitiva consacrazione nel cuore romanista di questo signore che sta lavorando per noi.

