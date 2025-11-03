Notte di rimpianti

Minuto 39: il Milan segna e si prende i tre punti. Ma in quel momento cruciale della sfida vinta dai rossoneri di Allegri c'è la sintesi del match di San Siro e la storia della Roma di Gasperini nelle prime dieci giornate di campionato. I giallorossi lasciano la vetta della classifica al Napoli e scalano al secondo posto, un punto sotto a quota 21, accanto all'Inter e al Milan. [...]

La Roma gioca, fa pressing, corre e crea chance, senza però approfittare della superiorità mostrata contro i rossoneri fino al minuto 39. Spreca energie fisiche e mentali, ma fa cilecca sul più bello. Pavlovic firma di sinistro la rete decisiva, dopo la fuga di Leao che scappa in contropiede, lascia sul posto Ndicka e, entrato in area, chiama a rimorchio il compagno. Non c'è nemmeno da guardare le statistiche per capire che partita è stata fino al gol del difensore: è la prima conclusione del Milan. [...]

Sono undici i tiri della Roma che hanno preceduto la svolta della partita, quattro nello specchio della porta. Si sono presentati da ogni settore del campo, difensori, centrocampisti e attaccanti. [...] In attesa del gol rossonero, dominio totale. Fisicamente, tatticamente e tecnicamente. I regali in fase realizzativa hanno però indirizzato il match. [...]

Il rendimento scadente nella finalizzazione (10 reti in 10 partite) rende inutile il grande lavoro di Gasp. Che, pur contento della costruzione e dell'atteggiamento, chiede concretezza: «Non facciamo mai un gol sporco».

(corsera)