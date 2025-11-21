No a Psg e Marsiglia: Kone sceglie la Roma e insegue un sogno

In Francia ne sono praticamente certi, il Psg presto andrà all'assalto di Manu Koné, indicato da Luis Enrique come il rinforzo ideale per il suo centrocampo. Solo che da ieri sembra che si sia aggiunta una pretendente in più, il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che voleva Kanté (oggi all'Al-Ittihad, in Arabia Saudita) e sogna il romanista. Per il Marsiglia però l'eventuale operazione è economicamente inavvicinabile, mentre per il Psg ovviamente no… Ma in tutto questo va considerato anche qualcos'altro che poi è la volontà attuale di Koné. Che, almeno fino a giugno, ha deciso di restare dov'è. E, cioè, a Roma. Perché qui si trova bene, si sente valorizzato, ha un debito di riconoscimento con la società («È l'unica che ha davvero creduto in me due estati fa e le sono grato», le sue parole di qualche mesi fa) e un sogno da inseguire. Che si chiama scudetto, quello per cui sta lottando da inizio stagione.

La scelta insomma, nonostante le lusinghe gli facciano piacere e - probabilmente - non lo lascino neanche del tutto indifferente, per un eventuale trasferimento o salto di qualità il centrocampista francese ha posticipato tutto alla prossima estate. Prima di quella data non se ne farà nulla. A meno che non succeda qualcosa di inverosimile. E, cioè, che sia la Roma a metterlo sul mercato già a gennaio, ipotesi francamente poco praticabile allo stato attuale. (...) In Francia è diventato oramai un pilastro della nazionale di Didier Deschamps e che al Mondiale del prossimo anno potrebbe essere uno dei protagonisti principali della squadra transalpina. Che parte per vincere il torneo, questo è bene ricordarlo. E allora quello che succederà la prossima estate è ancora presto per capirlo, lì potrà anche esserci la possibilità che Koné saluti tutti e vada a giocare altrove. Molto, ovviamente, dipenderà anche dal piazzamento forale della Roma e dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Perché se i giallorossi dovessero tornare nella coppa che conta, allora tanti problemi sarebbero meno invasivi e la Roma potrebbe anche decidere di andare avanti con Koné. Che, a sua volta, potrebbe scegliere di restare ancora, soprattutto se poi dovesse arrivare lo scudetto. (...)

(gasport)