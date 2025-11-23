Nicola punta su Bonazzoli: "Vola con la Cremonese"

Nicola recupera per la partita di oggi Pezzella, Grassi e l'ex Sanabria. In infermeria rimangono Fayè, Zerbin e Moumbagna, oltre Collocolo che tornerà a gennaio. [...] In conferenza stampa, il tecnico della Cremonese ha speso parole importanti per Bonazzoli, che oggi dovrebbe far coppia con Vardy: "Conosco bene Federico perché l'ho allenato in diverse squadre. È un giocatore che a Cremona ha trovato l'ambiente giusto per esprimere le sue potenzialità". Oggi il solito 3-5-2 con Terracciano-Bianchetti-Baschirotto in difesa, a centrocampo Vandeputte, Payero, Bondo e sulle fasce Barbieri ed uno tra Sarmiento e Floriani. Stadio sold out, saranno circa seimila i tifosi della Roma.