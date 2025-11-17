Nela: "Gasperini una certezza. Zirkzee? Perfetto per la Roma"

IL GIORNALE - Sebino Nela, leggendario difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sul rendimento della squadra giallorossa e sul lavoro di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Il segreto del primato della Roma si chiama Gian Piero Gasperini?

«Assolutamente sì. Gasp è una certezza. Lo ritengo un tecnico di altissimo livello e uno dei migliori d’Europa: la Roma adesso è molto solida dietro, anche se non ancora gasperiniana nello stile di gioco offensivo. È stato bravo a rivitalizzare giocatori come Celik, Cristante e Pellegrini, che in estate erano fuori dal progetto e ora sono titolari fissi».

Manca solo un grande bomber ai giallorossi per essere da Scudetto?

«Zirkzee sarebbe perfetto per la Roma. Ha qualità e saprebbe dialogare bene con gli altri compagni, in più conosce già il nostro campionato. In prestito sarebbe una bella occasione da cogliere».

Tra l’altro quest’anno il problema del gol attanaglia un po’ tutte le big. Come mai?

«Sono spariti i centravanti classici. A parte Vlahovic, gli altri attaccanti della Juve faticano e la mancanza di un bomber di alto livello l’ha pagata pure il Milan, oltre alla Roma. Senza l’Inter che ha Lautaro e Thuram, che però contro il Lucca non sono la stessa cosa. Basta guardare la classifica marcatori: il capocannoniere è Orsolini che fa l’esterno. Credo che la dico lunga sulla crisi dei nostri goleador».

Chi è il Nela della Roma attuale?

«Come temperamento, leadership e attaccamento alla maglia mi piace molto Gianluca Mancini, anche se a livello di ruolo siamo molto diversi. Mi sarebbe piaciuto far parte del calcio di oggi: come quinto a sinistra mi sarei divertito molto».