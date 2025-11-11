Ndicka per ora salta la Nazionale: Bailey è pronto per la Cremonese

L'infermeria di Trigoria in questi giorni è più piena di un vagone all'ora di punta. Oltre allo switch Dovbyk-Ferguson, ci sono da valutare anche le condizioni di Evan Ndicka, che ha rimediato una distorsione durante l'ultima partita. Il difensore al momento non partirà con la Costa D'Avorio, ma, se le sue condizioni dovessero migliorare potrebbe comunque raggiungere i suoi compagni per l'amichevole contro l'Oman. Sulla via del recupero, intanto, c'è Bailey che nei prossimi giorni tornerà in gruppo. La lesione femorale è lieve e questo non gli impedirà di saltare la sfida con la Cremonese. Ci vorrà qualche giorno in più, invece, per rivedere Dybala. L'obiettivo è riaverlo per il big match contro il Napoli del 30 novembre, o, sette giorni più tardi contro il Cagliari.

(gasport)