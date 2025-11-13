Ndicka e Ferguson: la Roma ora spera

Tra il silenzio degli spalti e le assenze dei nazionali, la Roma ha ripreso a lavorare a Trigria sotto lo sguardo di Gasperini. Sono 13 i giallorossi convocati dalle rispettive selezioni, costringendo il tecnico a lavorare con un gruppo ridotto. (...) Restano da monitorare le condizioni di Ferguson e Ndicka: l’attaccante prosegue le terapie personalizzate e potrebbe unirsi alla nazionale solo per la seconda gara, mentre il difensore, fermato da una distorsione alla caviglia, è rimasto a Roma. Il club spera che entrambi restino a Trigoria per completare il recupero in vista della Cremonese, evitando viaggi e stress inutili. (...) Intanto la Roma continua ad allenarsi con intensità: è la squadra che percorre più chilometri in Serie A, grazie al lavoro scientifico impostato da Gasperini, fatto di pressing alto, recuperi immediati e cura dei dettagli. Il Fulvio Bernardini resta così il laboratorio di una Roma che corre insieme verso obiettivi sempre più ambiziosi.

(corsport)